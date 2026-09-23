«Мы вместе!» Звезда «Реальных пацанов» подала на развод, но мужу не сказала

Актриса Зоя Бербер подала иск о расторжении брака с актёром Максимом Белбородовым. Однако сам артист заявил, что ничего об этом не знает и считает, что в их семье всё в порядке.

Заявление Бербер поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки Москвы, сообщили в Telegram-канале судов столицы. Причины, по которым звезда «Реальных пацанов» решила обратиться в суд, не раскрываются.

Вскоре после появления новости Белбородов прокомментировал ситуацию изданию Super и заверил, что супруги продолжают жить вместе. Он сказал, что ничего не знает о поданном супругой заявлении и, по его словам, у пары «всё прекрасно».

«У вас информация странная. Мы вместе! Она мне ничего не говорила», — заявил актёр.

Бербер и Белбородов поженились в феврале 2024 года. В июне того же года у пары родился сын Максим. У актрисы также есть дочь Надежда от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым. Ещё в апреле 2025 года Бербер рассказывала, что первый год брака оказался для пары непростым из-за рождения ребёнка, ремонта, рабочих поездок и необходимости привыкать к совместной жизни.