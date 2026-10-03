Michelin среди виноградников: Почему туристы всё чаще выбирают турецкую Урлу

Урла в провинции Измир превратилась в одно из самых заметных гастрономических направлений Турции, объединив посещение местных хозяйств с высокой кухней. Именно эта связка вывела район в лидеры винного туризма, рассказал РИА «Новости» член турецкой Ассоциации винных экспертов и преподавателей Азат Кутлушин.

Само направление в стране пока только формируется. Производители в разных регионах начинают объединяться, создавать совместные маршруты и развивать инфраструктуру для гостей. На этом фоне Урла оказалась впереди.

«Самым популярным и динамично развивающимся направлением сегодня считается винный маршрут Урлы в провинции Измир. Главное преимущество Урлы заключается в том, что винный туризм здесь объединился с высокой гастрономией. Для такого небольшого региона здесь находится сразу несколько ресторанов, отмеченных звёздами и другими наградами Michelin», — сообщил специалист.

Новые заведения появляются каждый год, а уже известные получают дополнительное признание. В результате поездка строится не вокруг одного вида отдыха, а сразу вокруг кухни, местных продуктов и знакомства с виноградниками.

По словам Кутлушина, в других частях страны подобные маршруты пока только набирают форму. Среди них он назвал Лидийский в провинции Маниса, Фракийский, направление Чал в Денизли и Троянский маршрут в районе Чанаккале. У каждого из них есть потенциал, но по уровню организации и узнаваемости Урла сейчас выглядит наиболее развитой.

Для тех, кто начинает поездку из Стамбула, самым удобным вариантом остаётся Фракия. За два-три дня там можно посетить несколько хозяйств, увидеть виноградники и остановиться прямо среди них. Такой формат подходит тем, кто хочет совместить короткое путешествие с погружением в местную гастрономическую культуру.

Планировать подобные поездки эксперт советует заранее. Многие хозяйства принимают гостей только по предварительной договорённости, а дегустации и проживание требуют бронирования. Особенно это важно по выходным и в период сбора урожая.

Ранее российская тревел-блогерша назвала Азербайджан одним из лучших направлений для путешествий. По её мнению, отдых в этой стране обходится дешевле, чем в Турции. Атмосфера там колоритнее, чем в ОАЭ, а местная кухня оказалась лучше всего, что автор блога пробовала раньше. Главным преимуществом страны туристка считает разнообразие. За одну поездку можно увидеть современную архитектуру, старинные кварталы, горные селения, необычные природные объекты и побережье Каспийского моря.