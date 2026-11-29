Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков пропустил вторую игру подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На этот раз причиной отсутствия 21-летнего форварда стала болезнь, сообщил генеральный менеджер команды Даниэль Бриер.

Мичков должен был вернуться на лёд в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 28 ноября после дисциплинарного отстранения. Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет ранее подтвердил, что клуб оставил конфликт позади и рассчитывает на возвращение россиянина. Однако незадолго до начала встречи стало известно об ухудшении самочувствия игрока.

По словам Бриерa, Мичков почувствовал недомогание ещё ночью, но утром вышел на тренировку и попытался подготовиться к матчу. Днём состояние форварда ухудшилось, после чего он прошёл осмотр у клубных врачей. Медики отправили россиянина домой, чтобы исключить возможное распространение инфекции среди остальных игроков.

В нынешнем сезоне Мичков остаётся лучшим снайпером и бомбардиром «Филадельфии». За 27 матчей нападающий набрал 20 очков, забросив 11 шайб и отдав девять результативных передач. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин заработал 134 балла — 57 голов и 77 результативных передач.

Предыдущую встречу с «Ванкувер Кэнакс» 27 ноября Мичков пропустил из-за нарушения внутренних правил клуба. «Филадельфия» одержала победу со счётом 5:2, а руководство команды не стало раскрывать подробности дисциплинарного решения.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной отстранения Мичкова от матча против «Ванкувера» якобы могла стать его драка с главным тренером команды Риком Токкетом. О предполагаемом конфликте между российским нападающим и наставником клуба рассказал хоккейный инсайдер Даррен Дрегер. Позднее стало известно, что у Мичкова случился конфликт не с тренером, а с одноклубником.