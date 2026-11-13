Microsoft сообщила об устранении причины масштабного сбоя в работе своих сервисов. Компания уже восстановила стабильную работу большей части затронутой инфраструктуры, однако в некоторых регионах продолжается возвращение услуг в штатный режим. Об этом пресс-служба корпорации сообщила в соцсети X.

«Мы устранили первопричину и продолжаем восстанавливать работу сервисов для оставшихся клиентов и регионов. Учитывая масштаб спроса, мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить устойчивое восстановление», — говорится в сообщении.

По данным компании, неполадка возникла из-за ошибки, связанной с более ранним расширением пропускной способности сети. Проблема проявилась после недавнего изменения сетевой инфраструктуры. Подчёркивается, что инцидент не был связан с кибератакой, вредоносными действиями или использованием искусственного интеллекта и ИИ-агентов. Полный отчёт о произошедшем компания намерена опубликовать после завершения анализа инцидента.