МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

Аргентина вызвала послов Британии и Израиля из-за планов разработки нефтяного месторождения Sea Lion в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Дипломатам вручили официальные ноты протеста, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«МИД Аргентины вызвал послов Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста. На этих встречах было озвучено осуждение продвижения проекта Sea Lion и всех связанных с ним действий», — сказано в заявлении.

Буэнос-Айрес также выступил против опубликованных Лондоном рекомендаций для компаний, желающих вести бизнес на островах. Аргентинская сторона считает, что таким образом Великобритания поощряет коммерческую деятельность и добычу углеводородов на территории, суверенитет над которой остаётся предметом многолетнего спора.

В аргентинском МИД сослались на резолюцию 31/49 Генеральной Ассамблеи ООН. Документ призывает Буэнос-Айрес и Лондон воздерживаться от односторонних решений, меняющих ситуацию вокруг островов, пока спор о суверенитете не урегулирован.

Новый виток противостояния связан с проектом Sea Lion, который развивают британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum. В начале сентября президент Аргентины Хавьер Милей объявил о мерах против компаний и лиц, связанных с добычей углеводородов в этом районе. К 15 сентября аргентинские власти сообщили уже о 60 открытых административных производствах.

Мальвинские (Фолклендские) острова остаются предметом территориального спора Аргентины и Великобритании. В 1982 году между странами произошёл вооружённый конфликт, после которого архипелаг остался под британским контролем, а Буэнос-Айрес продолжил добиваться признания своих притязаний дипломатическим путём.

На днях министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил за признание Фолклендских островов аргентинской территорией, находящейся под британской оккупацией. Политик обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом официально поддержать аргентинские претензии на архипелаг.