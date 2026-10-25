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Регион
Опубликовано 25 октября, 16:36

МИД Белоруссии призвал граждан отказаться от поездок в шесть стран Европы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Белорусам посоветовали временно отказаться от поездок во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию на фоне массовых протестов и ухудшения обстановки с безопасностью. Соответствующее предупреждение распространило Министерство иностранных дел Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует пересмотреть планы путешествий в перечисленные государства, если поездка не связана с острой необходимостью. Поводом стали сообщения о росте напряжённости, участии радикально настроенных лиц в уличных акциях и жёстких действиях правоохранителей, включая задержания демонстрантов.

Наибольшую обеспокоенность у белорусских дипломатов вызывает ситуация во Франции. В некоторых её регионах уже действует комендантский час, причём в Минске допускают возможность распространения ограничений на всю страну. Не исключается и введение чрезвычайного положения.

Подобные меры, по оценке МИД, могут затронуть и другие европейские государства, столкнувшиеся с беспорядками. Среди возможных последствий ведомство предупреждает о сбоях в работе общественного транспорта, ограничении доступа к интернету и нарушениях связи.

Гражданам Белоруссии, которые уже находятся в указанных странах, советуют следить за развитием событий. Если ситуация продолжит обостряться, им рекомендуют покинуть территорию этих государств, воспользовавшись доступными коммерческими маршрутами.

Почти тысячу человек задержали на фоне массовых беспорядков во Франции
Почти тысячу человек задержали на фоне массовых беспорядков во Франции

Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах против роста цен во Франции, на которые вышли более 400 тысяч человек. По данным французского МВД, только в Париже собрались около 110 тысяч демонстрантов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, а наиболее серьёзные беспорядки произошли в Париже, Нанте, Лилле и Лионе. В Нанте правоохранители задержали шестерых человек, пытавшихся ограбить ювелирный магазин.

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Вероника Бакумченко
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