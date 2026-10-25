МИД Белоруссии призвал граждан отказаться от поездок в шесть стран Европы

Белорусам посоветовали временно отказаться от поездок во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию на фоне массовых протестов и ухудшения обстановки с безопасностью. Соответствующее предупреждение распространило Министерство иностранных дел Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует пересмотреть планы путешествий в перечисленные государства, если поездка не связана с острой необходимостью. Поводом стали сообщения о росте напряжённости, участии радикально настроенных лиц в уличных акциях и жёстких действиях правоохранителей, включая задержания демонстрантов.

Наибольшую обеспокоенность у белорусских дипломатов вызывает ситуация во Франции. В некоторых её регионах уже действует комендантский час, причём в Минске допускают возможность распространения ограничений на всю страну. Не исключается и введение чрезвычайного положения.

Подобные меры, по оценке МИД, могут затронуть и другие европейские государства, столкнувшиеся с беспорядками. Среди возможных последствий ведомство предупреждает о сбоях в работе общественного транспорта, ограничении доступа к интернету и нарушениях связи.

Гражданам Белоруссии, которые уже находятся в указанных странах, советуют следить за развитием событий. Если ситуация продолжит обостряться, им рекомендуют покинуть территорию этих государств, воспользовавшись доступными коммерческими маршрутами.

Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах против роста цен во Франции, на которые вышли более 400 тысяч человек. По данным французского МВД, только в Париже собрались около 110 тысяч демонстрантов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, а наиболее серьёзные беспорядки произошли в Париже, Нанте, Лилле и Лионе. В Нанте правоохранители задержали шестерых человек, пытавшихся ограбить ювелирный магазин.