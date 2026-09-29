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Опубликовано 29 сентября, 21:35

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за пожара на объекте Milrem Robotics

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с августовским пожаром на объекте оборонной компании Milrem Robotics в Таллине. Эстонская сторона обвинила РФ в причастности к произошедшему.

Как сообщили в посольстве России в Эстонии, встреча состоялась 29 сентября. Российская дипмиссия указывает, что каких-либо доказательств причастности Москвы во время беседы представлено не было, поскольку расследование продолжается.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения Эстонии в адрес России «голословными» и «не отражающими реальность». Напомним, что пожар произошёл в ночь на 15 августа в здании Milrem Robotics на улице Бетоони. Никто не пострадал. В Латвии задержали трёх подозреваемых, а следствие проверяло версию о преднамеренном поджоге и возможной диверсии.

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Александра Мышляева
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