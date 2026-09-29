Песков отверг голословные обвинения Эстонии в поджоге объекта Milrem Robotics

В Кремле отвергли обвинения Эстонии в причастности России к августовскому поджогу объекта оборонной компании Milrem Robotics в Таллине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления эстонской стороны голословными.

«Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва не намерена воспринимать подобные обвинения всерьёз.

Пожар произошёл в ночь на 15 августа в здании на улице Бетоони, которое использовала Milrem Robotics. Эстонская прокуратура сообщала, что огонь удалось локализовать, никто не пострадал. По делу задержали трёх подозреваемых в Латвии. На первоначальном этапе следствие рассматривало произошедшее как возможный преднамеренный поджог и проверяло версию о диверсии.

29 сентября эстонские власти заявили, что считают поджог организованным российскими спецслужбами. Эстонская Служба внутренней безопасности назвала произошедшее преднамеренной диверсией, однако Кремль эти обвинения отверг.

Milrem Robotics разрабатывает беспилотные и автономные наземные военные системы, часть которых поставляется Украине. Ранее Life.ru рассказывал о работе эстонских оборонных компаний, включая Milrem Robotics, и их контрактах, связанных с Украиной.

Это не первый случай, когда Кремль отвергает подобные обвинения со стороны европейских стран. В сентябре Life.ru писал, что Песков назвал безосновательными заявления Германии о причастности России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге.