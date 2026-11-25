Институт имени Гёте откажется от использования гендерных звёздочек в официальных сообщениях и учебных материалах. Соответствующее требование закрепили в новом рамочном соглашении между культурной организацией и МИД Германии, пишет газета Die Welt.

Гендерные звёздочки в немецком языке используют для обозначения людей разных гендеров в одном слове. Например, вместо традиционных форм слова «учителя» пишут Lehrer*innen. Однако официальные правила немецкой орфографии не предусматривают использования подобных символов.

Теперь Институту Гёте предстоит придерживаться установленных языковых норм при подготовке публичных заявлений, информационных, учебных и экзаменационных материалов. Новое соглашение вступило в силу 20 ноября.

Ещё в мае глава МИД Германии Йоханн Вадефуль распорядился отказаться от гендерных звёздочек в самом министерстве и немецких посольствах.

Изменения вызвали недовольство ряда сотрудников Института Гёте. В открытом письме они выразили обеспокоенность тем, что новые требования способны подорвать доверие зарубежных партнёров организации.