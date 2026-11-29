Грузия рассчитывает, что Турция сама даст оценку действиям болельщиков «Бешикташа», устроивших беспорядки во время футбольного матча в Батуми. Об этом сообщил грузинский МИД по итогам встречи заместителя главы ведомства Лаши Дарсалии с турецким послом Мустафой Тюркером Али.

По данным МВД Грузии, правоохранители задержали 16 болельщиков. Впоследствии их отпустили. В ходе столкновений травмы получили трое сотрудников полиции.

«Заместитель министра выразил сожаление в связи с провокационными и агрессивными действиями со стороны некоторых групп болельщиков, что повлекло значительное повреждение инфраструктуры стадиона и повреждение нескольких сотрудников МВД», — говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

Дарсалия подчеркнул, что грузинские власти разрешили турецким болельщикам приехать на игру, несмотря на существовавшие риски. Такое решение приняли с учётом добрососедских отношений между странами. Тбилиси рассчитывает, что Анкара осудит поведение нарушителей и примет меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Инцидент произошёл 26 ноября во время игры Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шевой». Встречу перенесли на нейтральную территорию и провели в грузинском городе. Ещё до стартового свистка между полицейскими и турецкими фанатами начались столкновения. Позже беспорядки продолжились на трибунах, из-за чего арбитру пришлось остановить матч примерно на полчаса.