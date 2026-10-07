МИД Индии осудил серию атак на коммерческие суда в Чёрном море

Индия выступила против серии нападений на торговые суда в Чёрном море, среди экипажей которых были её граждане, и призвала стороны вернуться к переговорам ради восстановления безопасности на морских маршрутах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал.

«За последние один-два дня мы стали свидетелями ряда атак в Черноморском регионе. Мы осуждаем такие нападения, которые угрожают коммерческому судоходству и ставят под угрозу жизни наших моряков», — сказал он.

По словам дипломата, Нью-Дели вновь настаивает на дипломатическом урегулировании. Он подчеркнул, что для скорейшего возвращения мира в регион нужно прекратить удары по гражданским кораблям и их командам.

Джайсвал также добавил, что движение по международным водным путям должно как можно скорее стать свободным и беспрепятственным.

За последние месяцы Украина неоднократно применяла морские и воздушные беспилотники для ударов по судам в Чёрном море. В июне 2026 года украинские силы заявили о поражении танкера FINA A, а в июле СБУ сообщила об атаке морским дроном Sea Baby на танкер Blue у Ялты. В середине июля украинские военные также заявляли о серии ударов по десяткам судов, включая нефтяные танкеры и газовозы. Подобные атаки заметно повысили риски для судоходства в регионе и привели к росту страховых ставок и транспортных издержек. Накануне был поражён танкер «Афрамакс Рио».