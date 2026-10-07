Экипаж «Афрамакс Рио» отказался от госпитализации после атаки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Члены экипажа танкера «Афрамакс Рио», атакованного в Чёрном море, не пострадали и отказались от госпитализации. Об этом сообщили в мэрии Сочи.
«Пострадавших нет. Все члены экипажа отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.
На борту находились 23 гражданина Индии. Ранее всех моряков удалось спасти после атаки на судно.
Танкер под флагом Либерии перевозил нефть. После атаки безэкипажных катеров в акватории началось открытое горение нефти. Спасательные суда первоначально не могли приблизиться к судну на безопасное расстояние.
Утром 7 октября открытое горение удалось ликвидировать, после чего сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к устранению последствий происшествия.
При этом специалисты не обнаружили загрязнения Чёрного моря нефтяным грузом. Мониторинг акватории и береговой линии продолжается.
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