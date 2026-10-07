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Опубликовано 7 октября, 15:09

Экипаж «Афрамакс Рио» отказался от госпитализации после атаки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Члены экипажа танкера «Афрамакс Рио», атакованного в Чёрном море, не пострадали и отказались от госпитализации. Об этом сообщили в мэрии Сочи.

«Пострадавших нет. Все члены экипажа отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.

На борту находились 23 гражданина Индии. Ранее всех моряков удалось спасти после атаки на судно.

Танкер под флагом Либерии перевозил нефть. После атаки безэкипажных катеров в акватории началось открытое горение нефти. Спасательные суда первоначально не могли приблизиться к судну на безопасное расстояние.

Танкер после атаки БЭК понесло вдоль Сочи: Что происходит с «Афрамакс Рио»
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Утром 7 октября открытое горение удалось ликвидировать, после чего сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к устранению последствий происшествия.

При этом специалисты не обнаружили загрязнения Чёрного моря нефтяным грузом. Мониторинг акватории и береговой линии продолжается.

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Милена Скрипальщикова
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