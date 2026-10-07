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Регион
Опубликовано 7 октября, 12:44

Минтранс сообщил о ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти приступили к ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» в Чёрном море. К работам подключились Минтранс, МЧС, Минобороны и власти Краснодарского края.

«Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий», — сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве уточнили, что открытое горение после атаки уже ликвидировано. При этом загрязнения акватории нефтяным грузом не зафиксировано.

Для устранения последствий происшествия сформирована сводная группировка сил и средств.

Минтранс: Экипаж атакованного в Чёрном море танкера «Афрамакс Рио» спасён
Минтранс: Экипаж атакованного в Чёрном море танкера «Афрамакс Рио» спасён

Атака на танкер «Афрамакс Рио» ранее уже становилась предметом оперативных сообщений российских ведомств. Life.ru сообщал, что после атаки на судно с нефтяным грузом в Чёрном море к ликвидации последствий подключились Минтранс и власти Сочи, а спасательные службы были приведены в готовность.

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Дарья Денисова
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