Минтранс сообщил о ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио»

Власти приступили к ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» в Чёрном море. К работам подключились Минтранс, МЧС, Минобороны и власти Краснодарского края.

«Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий», — сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве уточнили, что открытое горение после атаки уже ликвидировано. При этом загрязнения акватории нефтяным грузом не зафиксировано.

Для устранения последствий происшествия сформирована сводная группировка сил и средств.

Атака на танкер «Афрамакс Рио» ранее уже становилась предметом оперативных сообщений российских ведомств. Life.ru сообщал, что после атаки на судно с нефтяным грузом в Чёрном море к ликвидации последствий подключились Минтранс и власти Сочи, а спасательные службы были приведены в готовность.