МИД Ирана: США пытаются скрыть правду, не выдав визы пресс-пулу Пезешкиана

США отказали в визах пресс-группе президента Ирана Масуда Пезешкиана, который направляется в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал это попыткой скрыть правду и продвинуть дезинформацию.

Об этом Багаи написал в соцсети X, комментируя решение американских властей. По его словам, администрация США закрывает двери даже для собственных журналистов, которые ей не нравятся, и не допускает иностранных репортёров, включая пресс-группу иранского президента.

«Когда какая-нибудь администрация закрывает свои двери — даже для американских журналистов, которые ей не нравятся, и не допускает иностранных репортёров, в том числе пресс-группу президента Ирана, чьи голоса она пытается заглушить, она не просто управляет доступом, а пытается скрыть правду и продвинуть свою кампанию по дезинформации», — заявил Багаи.

Пезешкиан отправится в Нью-Йорк во вторник для участия в Генассамблее ООН. Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп допустил встречу с иранским лидером на полях Генассамблеи. Одновременно он сообщил, что продолжает определяться с дальнейшими действиями в отношении Тегерана и анонсировал «очень важные события» в ближайшем будущем.