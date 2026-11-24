Министерство иностранных дел Китая отказалось обсуждать возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь не стал отвечать на вопрос о восстановлении руководителя американского производителя чипов после громкого скандала с подозрениями в шпионаже.

«Мы это не комментируем», — заявил дипломат на брифинге во вторник, 24 ноября.

Накануне совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение вступило в силу немедленно. Перед этим руководство компании провело консультации с представителями американских властей, которые не усмотрели угроз национальной безопасности в восстановлении предпринимателя.

Хуанг покинул руководящие посты 12 ноября после скандала вокруг его отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, ранее возглавлявшей компанию Megaspeed. Американские власти проверяют возможные нарушения экспортных ограничений при поставках передовых технологий в Китай. В прессе также появились сообщения о предполагаемых связях предпринимательницы с китайской разведкой.

Отставка основателя Nvidia продлилась всего 11 дней. При этом его возвращение не означает прекращения расследований: компания намерена продолжить внутреннюю проверку, а также сотрудничество с государственными органами США.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Китая отверг обвинения в шпионаже, связанные с окружением Дженсена Хуанга. В Пекине назвали утверждения о работе Элис Хуанг на китайские спецслужбы беспочвенными и расценили их как попытку дискредитировать КНР.