Президент США Дональд Трамп мог увеличить своё состояние на $15 млн всего за один день благодаря резкому росту акций Nvidia после возвращения Дженсена Хуанга на пост главы компании. К такому выводу пришла газета Financial Times, изучив финансовые декларации американского лидера.

Согласно документам, направленным в Управление по вопросам этики при правительстве США, на 30 сентября Трампу могли принадлежать до 370 тысяч акций производителя чипов. После объявления о восстановлении Хуанга в должности 23 ноября бумаги Nvidia подорожали более чем на 30%.

Financial Times подсчитала, что стоимость инвестиционного портфеля президента могла вырасти на сумму от $1,3 млн до $15 млн. Разница объясняется тем, что в декларациях сделки указаны диапазонами сумм, поэтому установить точное количество принадлежащих Трампу акций невозможно.

Кроме того, опубликованная отчётность не учитывает операции за октябрь и ноябрь. Следовательно, итоговая сумма зависит от того, сохранил ли американский лидер свои вложения в Nvidia к моменту стремительного роста котировок.

Особое внимание к этой истории привлекло участие самого Трампа в возвращении Хуанга. Президент США ранее подтвердил, что лично обсуждал кадровое решение с руководством Nvidia. Совет директоров корпорации восстановил Хуанга в должности после получения информации от американской администрации об отсутствии угроз национальной безопасности.

При этом биржевой скачок стал для инвесторов лишь частичным восстановлением потерь. До возвращения Хуанга Nvidia пережила масштабное падение стоимости акций, вызванное скандалом вокруг бывшего руководителя.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп отказался поддерживать покупку государством доли Nvidia, опасаясь обвинений в инсайдерской торговле. При этом американский президент отрицал, что добивался возвращения Хуанга ради повышения стоимости ценных бумаг, и объяснял своё вмешательство интересами страны.