МИД Кубы назвал ордер США на арест Рауля Кастро бесчестным актом

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что решение американского суда выдать ордер на арест бывшего президента республики Рауля Кастро не имеет никаких законных оснований. Глава внешнеполитического ведомства назвал действия Вашингтона очередной попыткой оказать давление на Гавану.

«Решение суда Флориды в отношении команданте Рауля Кастро — это бесчестный акт, это решение не имеет никаких практических или законных оснований», — заявил министр на пресс-конференции в Гаване.

Родригес Паррилья подчеркнул, что Рауль Кастро является исторической фигурой, значение которой признают во всём мире. По мнению дипломата, американские власти продолжают использовать судебные механизмы для усиления давления на Кубу.

Поводом для заявления стал ордер на арест 95-летнего бывшего кубинского лидера, выданный судом американского штата Флорида. Кастро обвиняют в предполагаемом участии в заговоре с целью совершения убийства первой степени.

Дело связано с событиями февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два легкомоторных самолёта организации «Братья на помощь». В результате погибли четыре человека. Американская сторона утверждает, что самолёты находились над международными водами, а решение об их уничтожении было принято с участием тогдашнего министра обороны Кубы Рауля Кастро.

Ордер был выдан 19 октября без возможности освобождения под залог. При этом федеральные обвинения по тому же эпизоду американские власти предъявили Кастро ещё в мае 2026 года. Кубинское руководство отвергает обвинения, считая уголовное преследование политически мотивированным. <Cite ref="turn502057search2"/>