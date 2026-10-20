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Опубликовано 20 октября, 14:42

МИД РФ назвал ордер на арест Рауля Кастро местью антикубинского лобби США

Обложка © ТАСС/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Обложка © ТАСС/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Россия категорически осудила выдачу американским судом ордера на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. В Москве расценили обвинения по делу 30-летней давности как попытку антикубинского лобби Майами свести счёты с политиком, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что события февраля 1996 года уже получили оценку Совета Безопасности ООН в резолюции № 1067. Документ не предусматривал привлечения конкретных лиц к персональной ответственности. Российские дипломаты считают, что это фактически означало завершение рассмотрения инцидента на международном уровне, в том числе с согласия США.

Особую обеспокоенность Москвы вызывает дальнейшее усиление давления на Кубу, которая и без того сталкивается с тяжёлыми последствиями экономической и энергетической блокады. В МИД предупредили, что дестабилизация обстановки на острове может спровоцировать массовый отток населения и социальный кризис в соседних странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Российская сторона также связала происходящее с действиями США в Венесуэле, назвав задержание её лидера нарушением международного права. Москва подтвердила солидарность с Гаваной и намерение продолжать сотрудничество с кубинскими властями. Самому Раулю Кастро в министерстве пожелали здоровья, мужества и стойкости.

Президент Кубы назвал ордер на арест Рауля Кастро политической акцией США
Президент Кубы назвал ордер на арест Рауля Кастро политической акцией США

Ранее Life.ru сообщал, что суд во Флориде выдал ордер на арест Рауля Кастро по делу о гибели четырёх человек в 1996 году. Тогда кубинские истребители сбили два легкомоторных самолёта организации «Братья на помощь», занимавшейся поиском беженцев в море. Американская прокуратура подозревает бывшего руководителя Кубы в причастности к заговору с целью убийства. Суд разрешил задержать его без права освобождения под залог.

При этом уголовные обвинения против Кастро в США выдвинули ещё 20 мая 2026 года. Тогда американские власти возобновили дело об уничтожении самолётов, а Минюст США подтвердил, что в случае обвинительного приговора бывшему кубинскому лидеру могут грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал преследование Кастро политической акцией, призванной оправдать возможную американскую агрессию против острова.

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Николь Вербер
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