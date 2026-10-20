МИД РФ назвал ордер на арест Рауля Кастро местью антикубинского лобби США

Россия категорически осудила выдачу американским судом ордера на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. В Москве расценили обвинения по делу 30-летней давности как попытку антикубинского лобби Майами свести счёты с политиком, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что события февраля 1996 года уже получили оценку Совета Безопасности ООН в резолюции № 1067. Документ не предусматривал привлечения конкретных лиц к персональной ответственности. Российские дипломаты считают, что это фактически означало завершение рассмотрения инцидента на международном уровне, в том числе с согласия США.

Особую обеспокоенность Москвы вызывает дальнейшее усиление давления на Кубу, которая и без того сталкивается с тяжёлыми последствиями экономической и энергетической блокады. В МИД предупредили, что дестабилизация обстановки на острове может спровоцировать массовый отток населения и социальный кризис в соседних странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Российская сторона также связала происходящее с действиями США в Венесуэле, назвав задержание её лидера нарушением международного права. Москва подтвердила солидарность с Гаваной и намерение продолжать сотрудничество с кубинскими властями. Самому Раулю Кастро в министерстве пожелали здоровья, мужества и стойкости.

Ранее Life.ru сообщал, что суд во Флориде выдал ордер на арест Рауля Кастро по делу о гибели четырёх человек в 1996 году. Тогда кубинские истребители сбили два легкомоторных самолёта организации «Братья на помощь», занимавшейся поиском беженцев в море. Американская прокуратура подозревает бывшего руководителя Кубы в причастности к заговору с целью убийства. Суд разрешил задержать его без права освобождения под залог.