МИД РФ назвал ордер на арест Рауля Кастро местью антикубинского лобби США
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Россия категорически осудила выдачу американским судом ордера на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. В Москве расценили обвинения по делу 30-летней давности как попытку антикубинского лобби Майами свести счёты с политиком, говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что события февраля 1996 года уже получили оценку Совета Безопасности ООН в резолюции № 1067. Документ не предусматривал привлечения конкретных лиц к персональной ответственности. Российские дипломаты считают, что это фактически означало завершение рассмотрения инцидента на международном уровне, в том числе с согласия США.
Особую обеспокоенность Москвы вызывает дальнейшее усиление давления на Кубу, которая и без того сталкивается с тяжёлыми последствиями экономической и энергетической блокады. В МИД предупредили, что дестабилизация обстановки на острове может спровоцировать массовый отток населения и социальный кризис в соседних странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
Российская сторона также связала происходящее с действиями США в Венесуэле, назвав задержание её лидера нарушением международного права. Москва подтвердила солидарность с Гаваной и намерение продолжать сотрудничество с кубинскими властями. Самому Раулю Кастро в министерстве пожелали здоровья, мужества и стойкости.
Ранее Life.ru сообщал, что суд во Флориде выдал ордер на арест Рауля Кастро по делу о гибели четырёх человек в 1996 году. Тогда кубинские истребители сбили два легкомоторных самолёта организации «Братья на помощь», занимавшейся поиском беженцев в море. Американская прокуратура подозревает бывшего руководителя Кубы в причастности к заговору с целью убийства. Суд разрешил задержать его без права освобождения под залог.
При этом уголовные обвинения против Кастро в США выдвинули ещё 20 мая 2026 года. Тогда американские власти возобновили дело об уничтожении самолётов, а Минюст США подтвердил, что в случае обвинительного приговора бывшему кубинскому лидеру могут грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал преследование Кастро политической акцией, призванной оправдать возможную американскую агрессию против острова.
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