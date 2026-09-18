МИД назвал британские военные объекты на Украине законными целями для России

Британские военные объекты на Украине, которые используются для ударов по территории России, Москва рассматривает как законные цели. Об этом заявили в МИД РФ после вызова временной поверенной в делах Великобритании Дхары Долакии.

Российская сторона заявила британскому дипломату протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других вооружений Киеву. В ведомстве предупредили, что Москва оставляет за собой право на ответные действия в рамках самообороны.

«Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», — говорится в сообщении МИД.

Это не первое подобное предупреждение Москвы в адрес Великобритании. В конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ответом на удары по России с применением британского оружия могут стать военные объекты и техника Великобритании на Украине и за её пределами.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал любые военные объекты на Украине законными целями для российских войск. Отвечая на вопрос о британских объектах, президент подчеркнул, что такой подход распространяется и на них.