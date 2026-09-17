«Всё труднее отслеживать»: Глава ВМС Британии признал возможности российского флота

Российские подводные лодки становятся всё сложнее для обнаружения и слежения. Об этом заявил первый морской лорд и начальник штаба ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс, выступая на симпозиуме в Лондоне.

«Россия располагает современными подводными лодками, которые становится всё труднее отслеживать, высокоточным оружием большой дальности и специализированными системами, предназначенными для действий на больших глубинах», — сказал Дженкинс.

Британский военачальник назвал Россию главной угрозой безопасности Великобритании и заявил, что наиболее остро Лондон ощущает её именно на море — в Северной Атлантике и Крайнем Севере. По его словам, Королевский флот тратит всё больше времени и ресурсов на наблюдение за российскими судами.

В среднем для этих задач еженедельно задействуют по два корабля британских ВМС. Дженкинс также заявил, что Британия сталкивается с подобными угрозами в масштабах, которых, по его оценке, не было со времён холодной войны. При этом он отдельно подчеркнул, что не считает войну неизбежной.

Daily Express отмечает, что заявления прозвучали на фоне нехватки боевых кораблей и подлодок у Королевского флота. Сам Дженкинс призвал Великобританию вспомнить, что она является «морской державой», и наращивать как традиционный флот, так и беспилотные системы.

Ранее Life.ru писал, что британские ВМС тратят около трети оперативного времени на слежку за российскими подлодками. Тогда Дженкинс также называл наблюдение за субмаринами РФ одним из главных приоритетов Королевского флота.