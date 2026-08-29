Три дня за «Неустрашимым»: Британский флот 72 часа следил за российскими кораблями

Британский флот на протяжении 72 часов следил за российскими военными и гражданскими судами в Северном море и Ла-Манше. В Лондоне часть грузовых кораблей относят к якобы российскому «теневому флоту», следует из сообщения Королевских ВМС.

К операции привлекли эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, а также вертолёт Merlin. Они отслеживали большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», который сопровождал находящиеся под британскими санкциями грузовые суда «Генерал Скобелев» и Sparta.

Позднее к российской группе присоединился фрегат «Неустрашимый». Британская сторона наблюдала за её прохождением через Северное море и Ла-Манш, а возле французского Уэссана передала слежение союзникам по НАТО.

Параллельно HMS Mersey следил за российским судном снабжения «Академик Пашин». В Лондоне представили эту активность как часть борьбы с якобы российским «теневым флотом».

Королевские ВМС заявили, что за первые восемь месяцев 2026 года число выходов британского флота для наблюдения за российской активностью увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В британском командовании также утверждают, что после июньского задержания танкера Smyrtos некоторые суда стали менять маршруты.

Это уже не первая продолжительная операция британского флота по слежению за российскими кораблями. В июле Королевские ВМС наблюдали за российскими судами в Северной Атлантике в общей сложности 21 день, задействовав патрульные корабли, вертолёты и противолодочную авиацию. Тогда Лондон также объяснял усиление активности борьбой с так называемым «теневым флотом».