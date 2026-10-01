МИД: ООН пока не выходит «из зоны комфорта» по невыдаче виз делегатам из РФ

ООН пока не начинает арбитражное разбирательство с США из-за невыдачи виз российским дипломатам, несмотря на неоднократные требования Москвы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

«Пока ООН из зоны своего комфорта не выходит, таких шагов не предпринимают, я имею в виду арбитражное разбирательство», — сказал дипломат.

По словам Алимова, российская сторона неоднократно обращалась к генеральному секретарю Антониу Гутерришу с требованием запустить процедуру. Москва рассматривает визовые ограничения как нарушение обязательств Вашингтона по соглашению о центральных учреждениях ООН 1947 года. Документ предусматривает беспрепятственный доступ представителей государств к штаб-квартире организации. Необходимые для этого визы должны выдаваться бесплатно и в максимально короткие сроки.

Алимов также заявил, что проблемы возникают и в европейских странах, принимающих учреждения системы ООН. В качестве примера он привёл закрытие российского генконсульства в Бонне. По словам замминистра, вместе с консульскими сотрудниками были высланы дипломаты, работавшие с расположенными в городе международными организациями.

Ранее Life.ru сообщал, что США не выдали самому Алимову визу для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Аналогичная ситуация возникала в мае, когда он планировал посетить открытые дебаты Совбеза. Леонид Слуцкий также сообщил о пятой подряд невыдаче американской визы для поездки на Генассамблею в составе российской делегации.