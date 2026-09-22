США не выдали визу замглавы МИД Алимову перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке

США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Алимов курирует в российском внешнеполитическом ведомстве направление, связанное с работой ООН.

«Увы, не припомню, чтобы когда-либо все визовые запросы Российской Федерации в отношении её делегатов, направляемых на мероприятия на площадке ООН, были полностью удовлетворены. Не выдана виза заместителю министра иностранных дел Александру Алимову, курирующему ооновское направление», — сказал Логвинов.

Это не первый случай, когда Алимов не получает американскую визу для участия в мероприятиях ООН. В мае 2026 года он должен был приехать в Нью-Йорк на открытые дебаты Совета Безопасности, однако документ также не был выдан. Тогда постпред России при ООН Василий Небензя назвал произошедшее нарушением обязательств США как страны пребывания штаб-квартиры организации.

Российскую делегацию на неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября. Ранее Life.ru сообщал, что у Сергея Лаврова на полях ГА ООН запланированы десятки двусторонних и многосторонних встреч. График министра расписан буквально каждые 15 минут.