Захарова: США не объяснили отказ выдать визу замглавы МИД Алимову

Вашингтон не объяснил Москве, почему заместителю главы МИД РФ Александру Алимову не выдали визу для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Об этом официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.

« Что самое интересное, что касается Александра Алимова, никто даже не объясняет с американской стороны, а почему они не дают [ визу ] », — сказала дипломат.

Напомним, Алимов курирует в МИД России работу по линии ООН. В Нью-Йорке он должен был участвовать в двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях 81-й сессии Генассамблеи. Это уже второй подобный случай за год. В мае США не выдали Алимову визу для поездки на открытые дебаты Совета Безопасности ООН. В Кремле назвали нынешнее решение Вашингтона недружественным шагом и нарушением обязательств страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН. Москва намерена поднять этот вопрос во время контактов с американской стороной.