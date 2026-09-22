Песков: Россия обсудит с США отказ в визе замглавы МИД Алимову
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Москва намерена поднять перед Вашингтоном вопрос об отказе в американской визе заместителю главы МИД России Александру Алимову для участия в Генассамблее ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контактов с американцами», — сказал представитель Кремля.
Песков также назвал действия Вашингтона противоречащими обязательствам США как страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН.
«Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать подобных действий», — подчеркнул он.
Соглашение между ООН и США о штаб-квартире организации действует с 1947 года. В ООН ранее неоднократно указывали, что американская сторона должна обеспечивать представителям государств доступ к мероприятиям всемирной организации и своевременно выдавать необходимые визы.
Сегодня стало известно, что США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Для замминистра это уже не первый подобный случай. Ранее Life.ru писал, что в мае США не выдали замглавы МИД РФ визу для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Тогда российскую делегацию должен был представлять именно Алимов, однако документ ему так и не оформили.
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