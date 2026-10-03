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Регион
Опубликовано 3 октября, 09:00

МИД: Палестинские беженцы начали адаптироваться к жизни в южных регионах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Палестинские беженцы активно адаптируются к жизни в южных регионах России. Взрослые находят работу по специальности, а дети изучают русский язык с преподавателями, владеющими арабским, рассказал РИА «Новости» представитель МИД России в Минеральных Водах Сергей Нюппа.

По словам дипломата, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия приняли десятки эвакуированных из Палестины. Среди них есть как российские, так и иностранные граждане.

Взрослые члены семей занимаются поиском работы, а детей устроили в детские сады и школы. Им также предоставили необходимые учебные принадлежности и учебники.

Для изучения русского языка детям организовали дополнительные занятия. Их проводят преподаватели, которые владеют арабским и могут помогать школьникам адаптироваться к российской образовательной среде.

Взрослым беженцам помогают найти работу по имеющейся специальности. По словам Нюппы, инженеры, учителя и врачи уже устроились в российские государственные учреждения.

Некоторые палестинцы также начали собственное дело. Несколько человек открыли точки общепита.

При работе с эвакуированными семьями специалисты используют опыт, полученный при размещении беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. По словам дипломата, этот опыт помогает организовывать адаптацию прибывших в южных регионах России.

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Палестинский вопрос остаётся одним из ключевых направлений российской дипломатии на Ближнем Востоке. Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости решить вопрос о государственности Палестины на основе резолюций и решений ООН.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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