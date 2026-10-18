МИД Польши подтвердил нападение израильских поселенцев на дипломатов
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МИД Польши подтвердил нападение на гуманитарный конвой с иностранными дипломатами на Западном берегу реки Иордан. Среди участников поездки находились представители польского дипломатического корпуса. По предварительным сведениям Варшавы, к происшествию причастны израильские поселенцы.
Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр рассказал об инциденте в социальной сети X.
«Подтверждаем, что на Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», — написал Вевюр.
Представитель МИД уточнил, что польские дипломаты находятся в безопасности. По его словам, нападавшие не выбирали их непосредственной целью.
После происшествия Варшава обратилась к властям Израиля с требованием срочно объяснить обстоятельства нападения. Польская сторона также настаивает на том, чтобы правоохранительные органы установили личности виновных и привлекли их к ответственности.
Ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил нападение израильских поселенцев на группу европейских дипломатов на Западном берегу Иордана. Глава израильского МИД также рассказал, что полиция начала расследовать происшествие. При этом Саар выразил сожаление из-за того, что дипломаты заранее не согласовали свою поездку с Армией обороны Израиля.