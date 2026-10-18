МИД Польши подтвердил нападение израильских поселенцев на дипломатов

МИД Польши подтвердил нападение на гуманитарный конвой с иностранными дипломатами на Западном берегу реки Иордан. Среди участников поездки находились представители польского дипломатического корпуса. По предварительным сведениям Варшавы, к происшествию причастны израильские поселенцы.

Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр рассказал об инциденте в социальной сети X.

«Подтверждаем, что на Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», — написал Вевюр.

Представитель МИД уточнил, что польские дипломаты находятся в безопасности. По его словам, нападавшие не выбирали их непосредственной целью.

После происшествия Варшава обратилась к властям Израиля с требованием срочно объяснить обстоятельства нападения. Польская сторона также настаивает на том, чтобы правоохранительные органы установили личности виновных и привлекли их к ответственности.