МИД пообещал ЕС достойный ответ в случае расширения антироссийских санкций

Россия ответит на возможное дальнейшее расширение антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, напомнив о расширении российского ответного стоп-листа в отношении представителей ЕС после очередных рестрикций.

«Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что в обновлённый список вошли лица, которых российская сторона считает причастными к принятию решений о военной помощи Украине, введению ограничений против России, а также инициативам по изъятию российских активов.

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронули 94 российские финансовые организации, энергетический сектор, перевозки и операции с криптовалютами. В пакет вошли меры по расширению списка судов, связанных с перевозками, и ограничениям на операции с российскими портами и аэропортами. При этом отдельные пункты вызвали споры среди стран ЕС — для некоторых направлений были сделаны исключения и отсрочки.