Гражданка Португалии пострадала в результате массовой стрельбы в польском Кракове, произошедшей 7 ноября. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Португалии в социальной сети X.

«В связи с подтверждением того, что гражданка Португалии пострадала в ходе ужасного нападения, произошедшего сегодня в Кракове, правительство Португалии через своего посла в Варшаве следит за состоянием ее здоровья», — говорится в заявлении ведомства.

Португальские дипломаты следят за состоянием здоровья соотечественницы через своего посла в Варшаве.

Напомним, 7 ноября вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади Кракова. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Позднее трагедия получила продолжение. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме стрелявшего обнаружили тела трёх человек — двух женщин и мужчины. Предположительно, погибшие приходились родственниками нападавшему.