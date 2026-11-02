Министерство иностранных дел России предложило увеличить максимальный срок пребывания иностранцев в стране по единой электронной визе с 30 до 45 суток. Одновременно ведомство намерено сократить срок действия самого документа со 120 до 45 дней.

Как пишет ТАСС, поправки планируется внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Авторы инициативы предлагают уравнять срок действия электронной визы и разрешённый период пребывания по ней.

Сейчас электронная виза действует 120 суток с момента оформления, но находиться по ней в России можно не более 30 дней со дня въезда. Если законопроект примут, оба срока составят 45 суток.

Изменения также позволят иностранцам пересекать российскую границу по электронной визе через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения. Сейчас для этого действует специальный перечень, утверждённый правительством.

Кроме того, МИД предложил разрешить использовать единую электронную визу для транзитного проезда через Россию. Такой возможностью смогут воспользоваться иностранцы, направляющиеся в третьи страны, если у них есть необходимые визы или право безвизового въезда в государство назначения.

При этом для уже оформленных электронных виз предусмотрен переходный период. Документы, выданные до вступления новых правил в силу, сохранят прежний срок действия — 120 суток, а также право находиться в России не более 30 дней и действующие ограничения по пунктам пересечения границы.