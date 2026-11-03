Российский МИД предупредил Норвегию об опасности длительной зимней стоянки арестованного научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. В суровых арктических условиях корабль может выйти из строя, что создаст угрозу для окружающей среды. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Соответствующую позицию Москва довела до временного поверенного в делах Норвегии в России Бьёрна Свенунгсена. Дипломату указали, что судно не предназначено для длительного пребывания у причала в зимний период, а вынужденная стоянка может продолжаться ещё несколько месяцев.

«Длительная зимняя стоянка неприспособленного для этого плавсредства с учётом тяжёлых климатических и погодных условий Арктики чревата выходом его из строя и серьёзными последствиями для окружающей среды», — подчеркнули в МИД.

«Профессор Молчанов» находится под арестом в порту Баренцбурга со 2 сентября. Норвежские власти задержали судно по решению суда, вынесенному по заявлению украинского «Нафтогаза» и ряда других предприятий.

Судебный спор связан с попытками украинской компании взыскать компенсацию за утраченные активы в Крыму. В рамках исполнения арбитражного решения «Нафтогаз» добивается ареста российского имущества за рубежом, включая находящееся на Шпицбергене судно.

Государственный трест «Арктикуголь» пытался оспорить задержание, однако 28 октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отклонил его жалобу. Таким образом, запрет на выход «Профессора Молчанова» из порта остаётся в силе. В российском МИД опасаются, что дальнейшие судебные разбирательства затянутся на многие месяцы.

Ранее Life.ru сообщал, что норвежский суд отказался снимать арест с «Профессора Молчанова». 28 октября суд Северного Тромса и Сеньи отклонил жалобу государственного треста «Арктикуголь». Судно остаётся в порту Баренцбурга по требованию украинского «Нафтогаза», который добивается взыскания компенсации за утраченные в Крыму активы. Российская сторона ранее заявляла о намерении продолжить оспаривание ареста.