МИД провёл перед США «красные линии» по Украине: на какие жертвы Россия не пойдёт

Американским переговорщикам хорошо известны «красные линии» России по украинскому урегулированию. Об этом директор Департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

По оценке дипломата, внимание Вашингтона к российским интересам способно приблизить долгосрочное политическое решение конфликта. Москва, как он пояснил, ценит желание и способность нынешней американской администрации вникать в первопричины кризиса на Украине.

«Мы исходим из того, что при бережном отношении американской команды к нашим интересам и к «красным линиям», которые американским переговорщикам хорошо известны, мы в конечном счёте сможем вплотную приблизиться как раз к модели долгосрочного и устойчивого политического урегулирования», — сказал Гусаров.

Говоря о двусторонних отношениях в целом, дипломат подтвердил заинтересованность России в совместной работе с США. Основой такого взаимодействия он назвал равноправие, взаимное уважение, учёт национальных интересов и невмешательство во внутренние дела.

Российский подход остаётся неизменным, заверил Гусаров. Он также указал на необходимость устойчивых и предсказуемых отношений Москвы и Вашингтона, назвав две страны основными гарантами международной стратегической стабильности.

Ранее Life.ru рассказывал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к экономическим сделкам с США без политических уступок. По словам дипломата, Москва готова рассматривать предложения, выгодные ей экономически и финансово.