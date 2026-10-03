МИД РФ: Иностранцы на Украине осознанно подвергают свои жизни опасности
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Иностранные граждане, которые игнорируют предупреждения о поездках на Украину и пребывании в Киеве, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве напомнили, что рекомендации отказаться от поездок на Украину своим гражданам неоднократно давали власти ряда стран, в том числе США, Великобритании, государств ЕС, Норвегии и Швейцарии. Последние такие предупреждения, по данным российского МИД, звучали в августе 2026 года.
«Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности», — говорится в заявлении.
В министерстве также обратили внимание, что в Киеве продолжают работать иностранные посольства, а на Украину приезжают зарубежные официальные лица. Российская сторона вновь призвала иностранных граждан и сотрудников дипмиссий отказаться от поездок в страну.
Ранее МИД предупредил, что ВС России продолжат массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине. Ведомство также напомнило о майском призыве к иностранцам и дипломатам покинуть Киев и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
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