МИД РФ: НАТО в Арктике превратит Арктический совет в «чемодан без ручки»
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Попытки западных стран усилить военное присутствие НАТО в Арктике ставят под угрозу дальнейшую работу Арктического совета. Организация рискует превратиться в «чемодан без ручки». Об этом сообщил глава департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
«Хотя все западные страны-участницы по-прежнему заинтересованы в сохранении АС хотя бы на будущее, когда позволят геополитические условия, активное затягивание ими же Североатлантического альянса в Арктику создаёт риски получить в лице АС «чемодан без ручки», — приводит слова дипломата газета «Известия».
Масленников также обратил внимание на цели западной «арктической семёрки». По его мнению, странам нужно определиться, хотят ли они противостоять «мифическим» угрозам от России и Китая или развивать сотрудничество в экономике, науке и защите окружающей среды. Дипломат подчеркнул, что эти направления зачастую противоречат друг другу.
Отдельно Масленников раскритиковал позицию Евросоюза. В обновлённой Арктической стратегии объединение заявило о намерении сдерживать Россию в регионе, но при этом рассчитывает получить доступ к Северному морскому пути. По оценке представителя МИД, совместить эти цели не получится.
Ранее Life.ru писал, что США направят 1,57 миллиарда долларов на секретные военные разработки для Арктики. Часть средств пойдёт на закрытые программы. Среди открытых направлений — системы наблюдения за регионом, подводные аппараты и средства противодействия ракетам и беспилотникам.