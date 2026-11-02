Попытки западных стран усилить военное присутствие НАТО в Арктике ставят под угрозу дальнейшую работу Арктического совета. Организация рискует превратиться в «чемодан без ручки». Об этом сообщил глава департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

«Хотя все западные страны-участницы по-прежнему заинтересованы в сохранении АС хотя бы на будущее, когда позволят геополитические условия, активное затягивание ими же Североатлантического альянса в Арктику создаёт риски получить в лице АС «чемодан без ручки», — приводит слова дипломата газета «Известия».

Масленников также обратил внимание на цели западной «арктической семёрки». По его мнению, странам нужно определиться, хотят ли они противостоять «мифическим» угрозам от России и Китая или развивать сотрудничество в экономике, науке и защите окружающей среды. Дипломат подчеркнул, что эти направления зачастую противоречат друг другу.

Отдельно Масленников раскритиковал позицию Евросоюза. В обновлённой Арктической стратегии объединение заявило о намерении сдерживать Россию в регионе, но при этом рассчитывает получить доступ к Северному морскому пути. По оценке представителя МИД, совместить эти цели не получится.