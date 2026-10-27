Россия призвала вернуть Арктический совет к полноценной работе

Россия выступила за восстановление полноценной работы Арктического совета. Необходимость возобновления международного сотрудничества в регионе подчеркнули в МИД РФ по итогам заседания коллегии ведомства.

«Констатированы важность восстановления полноформатной работы Арктического совета, востребованность неполитизированных международных контактов по линии коренных народов, представителей экспертного и научно-исследовательского сообществ», — говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили подготовку VII Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Мероприятие планируется провести в марте 2027 года в Мурманске. Отдельное внимание уделили перспективам совместных проектов с государствами, расположенными за пределами региона и заинтересованными в конструктивном взаимодействии.

При этом в МИД подчеркнули, что Россия располагает собственными возможностями для деятельности в высоких широтах. Москва остаётся открытой к прагматичному и взаимоуважительному сотрудничеству с зарубежными партнёрами. Во внешнеполитическом ведомстве также подтвердили неизменность курса на поддержание мира и стабильности в Арктике.

Напомним, что на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) Владимир Путин затронул перспективы сотрудничества в Арктике. Отмечалось, что Москва уже взаимодействует в регионе со многими заинтересованными государствами, а ещё недавно в освоении отечественных месторождений участвовали европейские компании. Теперь Россия прорабатывает возможность совместной работы и с американскими партнёрами.