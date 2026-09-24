Посол обвинил Канаду в попытке подорвать работу Арктического совета

Канада на словах поддерживает сохранение Арктического совета, но её действия могут привести к ослаблению этой площадки, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. По его словам, Москва видит попытки перенести обсуждение ключевых вопросов региона в формат без участия РФ.

Дипломат отметил, что Оттава продолжает публично говорить о важности международного сотрудничества в Арктике, однако на практике продвигает другой подход.

«Формально подтверждая значимость данной многосторонней площадки для себя, на деле Оттава даёт понять, что не прочь пустить работу Арктического совета под откос», — заявил Степанов в беседе с РИА «Новости».

По словам посла, Канада уже несколько лет пытается обсуждать основные вопросы Арктики в более узком круге западных стран региона, входящих в НАТО. Он считает, что такой формат не соответствует роли организации как главного механизма взаимодействия в Арктике.

«Такое поведение едва ли продуктивно и, конечно, не идёт на пользу объединению, которое, на наш взгляд, должно сохранять функции главного координирующего органа в Арктике», — подчеркнул дипломат.

При этом Степанов отметил, что официально Канада продолжает называть Арктический совет важной площадкой для сотрудничества и заявляет о намерении укреплять его работу. В мае 2025 года все восемь арктических государств подтвердили значение совета как основного форума для диалога в регионе.

Арктический совет был создан в 1996 году. В него входят Россия, Канада, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Организация занимается вопросами устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике.

Ранее в Кремле заявили о сокращении взаимодействия России с западными странами по арктическим вопросам. После 2022 года многие прежние форматы сотрудничества были приостановлены, а Москва неоднократно отмечала, что не была инициатором разрыва контактов. При этом Россия продолжает считать себя одним из ключевых участников арктического региона.