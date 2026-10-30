США выделят $1,57 млрд на секретные военные разработки для Арктики

США намерены направить около 1,57 миллиарда долларов на перспективные военные разработки в 2027 финансовом году. Значительная часть средств предусмотрена для засекреченных программ, а среди открытых направлений — технологии наблюдения за Арктикой, подводные аппараты и системы противодействия ракетам и беспилотникам, следует из бюджетных документов американского оборонного ведомства.

Примерно 920 миллионов долларов предполагается выделить на проекты, подробности которых не раскрываются. Это более половины заявленной суммы. Соответствующий бюджетный запрос уже направлен на рассмотрение Конгресса США.

Одним из направлений станет разработка новых радиолокационных технологий для Арктики. На эти цели американские военные запросили 18,2 миллиона долларов. Специалистам предстоит решить проблему распространения радиосигналов в сложных атмосферных условиях, чтобы обеспечить обнаружение объектов на больших расстояниях независимо от времени суток и погоды.

Ещё 73,4 миллиона долларов планируется направить на создание новых двигателей для подводных лодок. Ожидается, что такие разработки позволят увеличить скорость и манёвренность субмарин, одновременно сделав их менее шумными.

Отдельное внимание уделят глубоководным беспилотным аппаратам. На создание более лёгких подводных дронов запрошено 15,8 миллиона долларов. Разработчики намерены сократить размеры, массу и стоимость техники, сохранив возможность её использования на больших глубинах.

Кроме того, 20 миллионов долларов предусмотрено на разработку более дешёвых средств борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками. Предполагается, что они позволят отражать массированные атаки без чрезмерного расходования дорогостоящих боеприпасов.

Указанные суммы пока являются бюджетными запросами, а не окончательно утверждёнными расходами. Финансирование предложенных программ зависит от решений американского конгресса.

Ранее Life.ru рассказывал, что США рассматривают Исландию как один из ключевых пунктов расширения военного присутствия в Арктике. Вашингтон заинтересован в использовании аэродромов, портов и инфраструктуры наблюдения островного государства для усиления своих возможностей в Северной Атлантике и Арктическом регионе.