Пентагон заказал сотни стелс-истребителей F-35: США готовят масштабное производство на 10 лет

Пентагон и американская корпорация Lockheed Martin согласовали десятилетнюю программу производства 850 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Стоимость будущих поставок пока не раскрывается. О заключении рамочного соглашения сообщили военное ведомство США и сам производитель.

Президент Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что долгосрочное соглашение позволит компании увереннее планировать развитие производства и необходимые инвестиции.

«Благодаря большей определённости, которую обеспечивает новый подход Правительства США к производству и обслуживанию F-35, мы сможем заранее инвестировать в расширение мощностей, повышение эффективности и создание более устойчивой цепочки поставок. Это выгодно налогоплательщикам, нашим поставщикам и, что самое важное, Соединённым Штатам и их союзникам», — подчеркнул Тайклет.

Заместитель министра войны США по закупкам Майкл Даффи заявил, что Пентагон коренным образом изменил подход к стабилизации оборонно-промышленной базы страны, что позволит выпускать военную технику в необходимых темпах и масштабах.

Договорённость предусматривает не только выпуск боевых самолётов, но и поставку запасных частей, комплектов модернизации и техническое обслуживание техники. При этом окончательный контракт ещё предстоит заключить: реализация программы зависит от одобрения Конгресса США и выделения необходимого финансирования.

В рамках соглашения Lockheed Martin намерена самостоятельно вложить не менее семи миллиардов долларов в развитие программы F-35. Производство планируется поддерживать на уровне 156 самолётов ежегодно, включая заказы иностранных покупателей. Американские власти рассчитывают, что долгосрочное планирование поможет снизить расходы на закупку и обслуживание истребителей.

F-35 выпускается в трёх модификациях — для Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США. В зависимости от версии и комплектации стоимость одного самолёта может превышать 100 миллионов долларов. Эти истребители также применялись американскими военными во время конфликта с Ираном.

По данным Lockheed Martin, в мире эксплуатируется более 1375 самолётов F-35. Новая программа должна обеспечить дальнейшие поставки истребителей США и их союзникам на протяжении следующего десятилетия.

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