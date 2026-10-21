Пентагон хочет создать командование автономных боевых систем к октябрю 2027 года

В США к 1 октября 2027 года намерены создать отдельное Командование автономных боевых действий (AUTOWARCOM), которое возглавит четырёхзвёздный генерал. Новая структура займётся развитием и применением беспилотных и роботизированных систем в американской армии. Соответствующие планы изложены в меморандуме Пентагона.

Создание командования станет одной из двух главных задач проекта «Азенкур» (Agincourt). Его будущему руководителю планируют предоставить полномочия для проведения масштабной перестройки военного ведомства, которую авторы инициативы сравнивают с крупнейшими институциональными преобразованиями со времён межвоенного периода.

Вторая задача проекта — разработать новую систему закупок автономного вооружения. Пентагон рассчитывает ускорить внедрение беспилотников в войска, наладить взаимодействие с производителями и сократить время между испытаниями перспективных разработок и их поступлением в подразделения.

О запуске «Азенкура» глава американского военного ведомства Пит Хегсет объявил 30 сентября. Предполагается, что новое командование объединит усилия различных видов вооружённых сил США в области автономных технологий. При этом для полноценного создания структуры потребуется согласование необходимых полномочий с Конгрессом.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах американской армии с беспилотниками и искусственным интеллектом, выявленных на учениях в калифорнийской пустыне Мохаве. Из-за жары и сложного рельефа дроны работали нестабильно, а системы ИИ давали сбои. Военным пришлось примерно вдвое сокращать продолжительность полётов аппаратов ради сохранения заряда аккумуляторов.