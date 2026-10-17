МИД РФ назвал немедленный отказ от ядерного оружия нереалистичным

Немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия нереалистичен и не поможет укрепить международную безопасность. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников, выступая в Нью-Йорке, следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.

«Идеи о «коротком пути» к «ядерному нулю», предусматривающие немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия с волюнтаристским объявлением его вне закона, считаем нереалистичными и контрпродуктивными», — подчеркнул дипломат.

По словам Постникова, невозможно устанавливать и жёсткие сроки ядерного разоружения, особенно в нынешней нестабильной международной обстановке. Для реального сокращения арсеналов сначала необходимо устранить фундаментальные противоречия между государствами, обладающими ядерным оружием.

Главным препятствием на этом пути представитель МИД назвал стремление западных стран к абсолютному военному превосходству. По его оценке, такая политика лишь усиливает стратегическую напряжённость и создаёт риски прямого столкновения ядерных держав.

Среди дестабилизирующих факторов Постников выделил совместные ядерные миссии НАТО в Европе, развитие американской системы противоракетной обороны и размещение ракет средней и меньшей дальности. Отдельную обеспокоенность Москвы вызывают расширение американского ядерного сдерживания на Азиатско-Тихоокеанский регион и перспектива формирования трёхстороннего альянса США, Южной Кореи и Японии.

Кроме того, российский дипломат упомянул планы Вашингтона по размещению вооружений в космосе. По мнению Москвы, совокупность этих факторов препятствует продвижению к разоружению и требует комплексного обсуждения вопросов безопасности.

При этом Россия, как подчеркнул Постников, не отказывается от поиска компромиссов для стабилизации стратегической обстановки. Однако такой диалог, по позиции МИД, возможен только на равноправной основе и при взаимном уважении ключевых интересов безопасности сторон.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле назвали невозможными переговоры о сокращении ядерного оружия без учёта других вопросов безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что при обсуждении разоружения необходимо учитывать отношения России с другими ядерными державами и существующие международные противоречия.