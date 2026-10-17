Токио жаждет силы: Япония всерьёз займётся отменой табу на ядерное оружие

Япония может отказаться от одного из важнейших ограничений своей оборонной политики — запрета на размещение иностранного ядерного оружия на территории страны. Обсуждение возможных изменений начнётся уже в ноябре в рамках обновления документов по национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей правящей коалиции.

Единого мнения среди японских политиков пока нет. В Либерально-демократической партии одни выступают за смягчение действующих правил, другие призывают не торопиться с радикальными решениями. Коалиционная партия «Общество обновления Японии», напротив, предлагает пересмотреть всю стратегию ядерного сдерживания, включая ограничения на ввоз соответствующих вооружений.

Дискуссию подогрела премьер-министр Санаэ Такаити. На парламентских слушаниях 15 октября она не исключила корректировки трёх неядерных принципов, согласно которым страна обязуется не обладать атомным арсеналом, не производить его и не допускать на свою территорию. При этом глава правительства воздержалась от конкретных прогнозов.

Один из рассматриваемых сценариев предполагает исключения на случай чрезвычайных обстоятельств. По информации газеты Sankei, власти изучают возможность временно разрешать присутствие американского ядерного оружия. Таким образом Токио рассчитывает повысить эффективность сдерживания потенциальных противников под защитой США.

Примечательно, что действующие ограничения закреплены не отдельным законом, а правительственным решением и парламентской резолюцией. Такаити неоднократно подтверждала приверженность этим принципам, однако не обещала сохранять их неизменными в будущем.