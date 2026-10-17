Украина фактически угрожала генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси смертью, заявив, что не гарантирует его безопасность во время поездки на Запорожскую АЭС через территорию России. Такое обвинение выдвинул заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Кирилл Воронцов, выступая в Первом комитете 81-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, из-за позиции Киева был сорван шестой визит Гросси на атомную станцию, запланированный на август 2026 года. Ранее руководитель агентства посещал ЗАЭС пять раз.

«Киев пригрозил гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России», — заявил Воронцов.

Представитель российского МИД назвал произошедшее саморазоблачением украинских властей. По его оценке, отказ гарантировать безопасность Гросси фактически равносилен угрозе его жизни.

Воронцов подчеркнул, что Россия обеспечивает постоянное присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС с осени 2022 года. Он также напомнил, что станция находится под российской юрисдикцией после включения Запорожской области в состав РФ.

Отдельно дипломат обвинил Киев в атаках на энергоблоки, системы охлаждения и линии электропередачи ЗАЭС, а также в угрозах персоналу: украинские силы устраивают провокации и в отношении Курской и Смоленской атомных электростанций. Западные страны, поддерживающие Украину, представитель МИД назвал соучастниками этих действий.