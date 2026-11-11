Украинские мошеннические колл-центры могут использоваться для финансирования диверсий и вовлечения граждан, в том числе молодёжи, в террористическую деятельность. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Пётр Ильичёв, обвинив Киев в применении подобных методов при поддержке западных стран.

«Нельзя не отметить растущую террористическую опасность, которая исходит с территории Украины», — сказал дипломат на сессии «Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия».

По словам Ильичёва, украинская сторона использует широкий спектр методов — от атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей до телефонного мошенничества и вербовки молодых людей. При этом дипломат считает, что подобная деятельность осуществляется с одобрения западных партнёров Киева.

Отдельное беспокойство у представителя МИД вызывает количество действующих на Украине колл-центров. По его словам, часть получаемых ими преступных доходов направляется на привлечение гражданских лиц к диверсионно-террористической деятельности.