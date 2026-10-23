МИД РФ пообещал неотвратимую реакцию на высылку четырёх дипломатов из Австрии

Россия обязательно примет ответные меры после решения Австрии выслать четырёх российских дипломатов. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Реакция последует неотвратимо», — подчеркнул дипломат.

Какие именно шаги предпримет Москва и когда они могут последовать, замглавы МИД не уточнил.

Причиной для заявления стало решение австрийских властей объявить четырёх сотрудников российских диппредставительств в Вене персонами нон грата. Как сообщило издание Profil, дипломатам предписано немедленно покинуть страну. По информации журналистов, их подозревают в разведывательной деятельности. Подробности предполагаемых нарушений пока не раскрываются.

Это не первый подобный дипломатический конфликт между Москвой и Веной. В мае 2026 года Австрия выслала трёх российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Российская сторона отвергла обвинения, назвав действия австрийских властей политически мотивированными.

Ранее Life.ru сообщал о решении Австрии объявить четырёх российских дипломатов персонами нон грата. Имена высылаемых сотрудников официально не раскрывались.