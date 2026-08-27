Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата в ответ на высылку российского дипломата из Бухареста. Об этом 27 августа сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Временного поверенного в делах Румынии в России Лилиану Бурду вызвали в Департамент государственного протокола МИД 27 августа. Там ей вручили соответствующую ноту.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что решение принято в качестве ответной меры на действия Бухареста. В МИД РФ назвали предыдущую высылку сотрудника российского посольства «ничем не мотивированной».

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата 27 июля. Бухарест тогда связал решение с предполагаемыми нарушениями воздушного пространства страны в период с 24 по 26 июля. Румынский МИД также вызвал российского посла Владимира Липаева и выразил ему протест. Москва обвинения в нарушении воздушного пространства отвергала.