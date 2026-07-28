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Регион
28 июля, 19:52

Захарова: Москва отвергла претензии Румынии о нарушении воздушного пространства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва отвергла обвинения Румынии в нарушении её воздушного пространства российскими БПЛА и заявила, что ответит на высылку российского дипломата. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам дипломата, обвинения Бухареста не имеют под собой оснований. Она связала их с попыткой румынских властей объяснить последствия курса на поддержку Киева, заявив, что именно эта политика, а не действия Москвы, создаёт проблемы для самой Румынии.

«Отвергаем эти очередные необоснованные претензии. Срежиссированные инциденты и их пропагандистское сопровождение свидетельствуют о стремлении румынской верхушки прикрыть провальные последствия своей безответственной линии в поддержку киевского режима», — говорится в комментарии.

Российская сторона рассматривает произошедшее как очередной недружественный шаг. В МИД РФ подчеркнули, что решение румынских властей не останется без реакции.

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Напомним, Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла Владимира Липаева для обсуждения недавнего инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны. Основанием для вызова стало уничтожение дронов истребителем F-16 ВВС Румынии. По данным Министерства обороны Румынии, за последние три дня над территорией страны были сбиты три беспилотных летательных аппарата. В результате МИД Румынии объявил российского дипломата персоной нон грата и обязал его покинуть страну в течение пяти дней.

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Тимур Хингеев
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