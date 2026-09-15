Режим Владимира Зеленского использовал западных политиков в качестве «живого щита», направив их поезд рядом с эшелоном военных грузов. Так в МИД России оценили информационную кампанию вокруг удара по украинской железнодорожной инфраструктуре 13 сентября.

Поводом стали публикации украинских и зарубежных СМИ. В них утверждалось, будто российские военные намеренно атаковали состав, в котором из Киева ехали экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус и чиновники из других стран Запада.

В российском внешнеполитическом ведомстве эту версию отвергли. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения «дешёвым пиаром» вокруг поездки политических персонажей, следовавших неподалёку от поражённого военного эшелона.

Дипломат подчеркнула, что целью ударов были только объекты, задействованные в интересах ВСУ. Атаки наносились по военной и транспортно-логистической инфраструктуре киевского режима, в том числе на западе Украины.

В МИД напомнили, что железнодорожные узлы, депо и подвижной состав используются для перевозки западного оружия и снабжения украинских войск. По этой причине такие объекты являются законными военными целями.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон и высокопоставленные чиновники ЕС оказались рядом с местом удара по железной дороге у польско-украинской границы. Спецпоезд остановили около пяти утра, часть пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал.