«Всё пошло не по плану»: Новые дроны-перехватчики Украины разбились на испытаниях

Испытания нового поколения украинских дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными БПЛА закончились неудачно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом тестов.

В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей, чтобы проверить новые аппараты в условиях, приближенных к их будущему применению.

«Всё пошло не по плану», — констатировали собеседники агентства.

Многие беспилотники оказалось сложно контролировать: их скорость временами превышала 400 километров в час. Часть прототипов во время испытаний потерпела крушение в расположенных поблизости полях и лесах. Произошедшее продемонстрировало трудности, с которыми Киев столкнулся при попытке создать быстрые и недорогие средства перехвата российских реактивных дронов.

Reuters отмечает, что проблема уже признаётся и в украинском военном руководстве. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевяшенко подтвердил агентству сложности с разработкой более скоростных перехватчиков.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Минобороны Украины признали проблемы с защитой от новых российских беспилотников. Советник главы украинского военного ведомства Сергей Бескрестнов усомнился в способности реактивных дронов-перехватчиков решить проблему новых БПЛА. На Украине также признавали, что более высокая скорость таких аппаратов серьёзно сокращает время на перехват.