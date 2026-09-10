МИД РФ: «Сила Сибири — 2» станет одной из крупнейших газовых артерий в истории

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» продвигается и после реализации станет одной из крупнейших газовых артерий в истории. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

По его словам, Москва и Пекин продолжают углублять стратегическое сотрудничество в энергетике. Россия сохраняет первое место по объёмам поставок нефти и природного газа в Китай.

«На полной мощности работает газопровод «Сила Сибири». Продвигается проект «Сила Сибири — 2», который станет одной из крупнейших газовых артерий в истории», — заявил Руденко.

Замглавы МИД также напомнил о строительстве дальневосточного маршрута поставок российского газа в КНР. Кроме того, страны реализуют совместные проекты в атомной энергетике.

В частности, Россия участвует в сооружении энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

«Сила Сибири» — магистральный газопровод протяжённостью около 3 тыс. км, по которому российский газ поставляется из месторождений Восточной Сибири на Дальний Восток и в Китай. Поставки в КНР по нему начались в декабре 2019 года в рамках 30-летнего контракта «Газпрома» и китайской CNPC, заключённого в 2014 году. Проектная мощность экспортного маршрута составляет 38 млрд кубометров газа в год, а с декабря 2024 года поставки в Китай были выведены на максимальный контрактный уровень. Ресурсной базой газопровода служат прежде всего Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

«Сила Сибири — 2» — проект магистрального газопровода для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии. Его мощность должна составить 50 млрд кубометров газа в год, а ресурсной базой станут месторождения Западной Сибири. Российская часть проекта получила название «Сила Сибири — 2», а транзитный участок через Монголию — «Союз Восток». 2 сентября 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода. Предполагается, что поставки по новому маршруту будут осуществляться в течение 30 лет. Конкретная цена газа публично не раскрывалась, при этом Владимир Путин заявлял, что она будет рыночной и рассчитываться по согласованной формуле.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв сообщил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» находится на завершающем этапе перехода к строительству. По его словам, параллельно Россия развивает газовую инфраструктуру Дальнего Востока. В частности, строится перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток.