Титов предложил России и Китаю перейти к принципу «сделано вместе»

Россия и Китай постепенно переходят от простой торговли товарами к совместному производству и новым бизнес-проектам. Следующим этапом сотрудничества двух стран может стать принцип «сделано вместе», заявил спецпредставитель президента РФ Борис Титов на открытии VII Российско-Китайского форума предпринимателей в Москве. О мероприятии сообщает СМИ2.

«Мы часто говорим: „сделано в России“ или „сделано в Китае“. Но пора переходить к новому лозунгу — „сделано вместе“», — сказал Титов.

Форум проходит 10–11 сентября в Национальном центре «Россия» и стал крупнейшим за всю историю площадки. В нём участвуют около 800 российских и китайских компаний, а заявки на регистрацию, по данным организаторов, подали порядка 1600 человек. Ещё в августе организаторы рассчитывали примерно на 600 компаний, однако к началу мероприятия число участников выросло.

Масштаб форума отражает и изменения в двусторонней торговле. За январь — июль 2026 года товарооборот России и Китая достиг $159,24 млрд, увеличившись на 26,3% год к году. Титов напомнил, что даже на пике экономических связей России с Германией взаимная торговля составляла около $101 млрд. Число действующих в России компаний с китайскими учредителями, по его данным, превысило 15,5 тысячи против примерно 1,4 тысячи в конце 2021 года. Сумму товарооборота также подтверждали данные, которые Титов приводил журналистам в конце августа.

Теперь участники хотят измерять сотрудничество не только объёмом торговли. На форуме объявили о запуске ежегодного Индекса делового доверия Россия — Китай и банка данных «100 новых российских товаров для Китая». Ещё один проект — Русский дом в Сиане, где российские бренды смогут знакомить китайскую аудиторию со своей продукцией. Одновременно обсуждается создание Китайского дома в Москве.

Отдельная большая тема — поездки между двумя странами. После упрощения визового режима туристический поток начал расти: за первое полугодие число путешественников из Китая в Россию, по словам Титова, увеличилось на 20%, а россиян в Китай — на 54%. Сейчас Москва и Пекин обсуждают возможность сохранить безвизовый формат на постоянной основе. Россия уже заявляла о готовности к такому решению.

В планах есть и более прикладные шаги. В России хотят определить десять городов, наиболее подготовленных к самостоятельным путешественникам из КНР, а в апреле 2027 года в Сиане должен пройти первый Российско-Китайский туристический форум.

По словам Титова, именно количество реальных связей между людьми и компаниями в итоге определит, насколько далеко смогут продвинуться отношения двух стран. «Самостоятельно можно двигаться быстро, но вместе можно пройти далеко», — резюмировал он.